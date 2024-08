Violenta rissa nella notte del 7 agosto in uno stabilimento balneare della costa licatese. È quanto accaduto in uno dei locali più frequentati della zona, dove era in corso una serata musicale. Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 4 del mattino è scoppiata una violenta lite tra due gruppi di giovani, che ha seminato il panico tra i clienti del locale.

La rissa furibonda

La situazione è presto degenerata, costringendo la sicurezza del locale a intervenire per dividere i contendenti ormai fuori controllo. Ne è nata una vera e propria rissa, nel corso della quale un giovane ha riportato una profonda ferita ad una gamba, probabilmente causata da un’arma da taglio. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Diversi giovani feriti

I medici, dopo aver prestato le prime cure,hanno riferito che la ferita rischiava di provocare un dissanguamento, data la vicinanza con un’arteria. Fortunatamente l’intervento tempestivo ha scongiurato il peggio. La colluttazione però è proseguita anche all’esterno del locale, nei parcheggi adiacenti, provocando altri feriti in modo meno grave.

Ingenti i danni registrati all’interno dello stabilimento balneare: strutture in plexiglas completamente distrutte, arredi danneggiati e macchie di sangue ovunque. Una situazione che ha costretto alla fuga i numerosi avventori presenti per il concerto. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire ai motivi della rissa.

Le indagini

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un regolamento di conti tra bande rivali, forse appartenenti a città diverse, che potrebbero essersi date appuntamento nella nota discoteca per chiarire vecchi dissapori. I tafferugli sarebbero iniziati all’interno del locale per poi estendersi con violenza nelle aree limitrofe.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili della rissa. Non si esclude che nelle prossime ore possano scattare misure restrittive e denunce.