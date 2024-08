Una mandibola rotta, un occhio pesto e tre denti rotti nel centro storico, che ancora una volta si macchia di episodi di violenza, risse e aggressioni. Venerdì sera le strade del mercato della Vucciria e la piazza Fonderia alla Cala, a pochi passi dalla via Chiavettieri, a Palermo, si sono trasformate in un ring a cielo aperto, dove a tarda notte alcuni gruppi di giovanissimi si sono affrontati per cause ancora da accertare.

Le risse

Come scrive il Giornale di Sicilia, in un articolo a firma di Davide Ferrara, le due risse si sono verificate tra l’1,30 e le 2, a saracinesche dei locali quasi abbassate. Tranne in via Pannieri, dove a tenere botta c’erano ancora gli abusivi con decibel sparati e alcol a poco prezzo. E dei gruppi sono entrati in contatto: la rissa è stata violentissima, coinvolgendo circa una decina di persone e ad avere la peggio è stato un ragazzo poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove è arrivato con una mandibola rotta a causa dei colpi ricevuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo e lo hanno poi trasportato nella struttura di via Carmelo Lazzaro.

Poco più tardi però è arrivata una seconda chiamata. Questa volta i sanitari si sono diretti verso piazza Fonderia, dove è andata in scena una seconda rissa.

E anche nella zona di via dei Chiavettieri residenti e proprietari di case vacanza continuano a lamentare la baraonda dei fine settimana.

I tre ragazzi vittime loro malgrado di una maxi rissa scoppiata prima all’interno e poi all’esterno del locale Arena Sirenetta a Mondello sono ancora sotto choc e nelle prossime ore presenteranno una denuncia congiunta contro ignoti. Intanto, alcuni residenti della zona di Valdesi, che in passato hanno lamentato musica troppo alta fino a tarda sera e oltre l’orario consentito, si chiedono «come sia possibile che si facciano entrare tutti questi minori all’interno di una discoteca senza controlli accurati – attaccano – da tempo denunciamo il troppo rumore e una strada (la via Azalea, ndr) diventata ormai ostaggio dei clienti del locale. E che da un po’, è anche teatro di risse. Quella di pochi giorni fa non è stata l’unica». Insomma, chi abita nella zona di Valdesi e limitrofi appare stanco e fiaccato. «Chi di noi è proprietario di case vacanza riceve sempre le stesse lamentele: è difficile riposare, ci dicono molto spesso i clienti».

