Arrestato un 26enne

Due giovani accoltellati davanti ai locali della movida. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato in piazzale Giglia, a San Leone.

I carabinieri hanno arrestato un 26enne originario del Gambia e residente ad Agrigento, ritenuto l’autore del duplice ferimento.

Le condizioni dei feriti

In ospedale sono stati portati due giovani, entrambi residenti nel rione di Villaseta.

Il primo è un 17enne, sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici mantengono riservata la prognosi.

Il secondo è un ventenne, colpito a un ginocchio.

La versione dell’indagato

Il 26enne è stato sentito dai militari dell’Arma e ha fornito la propria ricostruzione dei fatti.

Ha sostenuto di essere stato accerchiato da un branco di giovani, con i quali avrebbe avuto precedenti contrasti, e di essere stato aggredito, picchiato e minacciato.

Secondo il suo racconto, durante l’aggressione sarebbero comparsi anche una pistola e un coltello. Lui avrebbe reagito per difendersi.

L’episodio, sempre secondo la sua versione, si sarebbe verificato nei pressi di piazzale Giglia mentre si trovava con la fidanzata.

Le indagini e il coltello mai trovato

I carabinieri hanno sentito più testimoni e hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, alla ricerca dell’arma utilizzata per il ferimento.

Il coltello non è stato trovato: la perquisizione ha dato esito negativo.

Per l’indagato il pubblico ministero ha disposto il carcere.