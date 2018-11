Indagine su ricatti sessuali: coinvolte altre due giovani donne

Una telefonata anonima ricevuta dai carabinieri avrebbe segnalato il presunto coinvolgimento di due giovani nell’inchiesta sulla scomparsa della mamma 27enne di Favara di cui non si hanno più notizie dal giorno della sua scomparsa avvenuta lo scorso 12 agosto.

Come scrive grandangoloagrigento.it, nel mirino delle indagini sono finiti due giovani, Michele Scarabeo e Antonio Di Caro, entrambi fermati a Favara. Gli inquirenti però non hanno presentato formale denuncia ai due che dichiarano di non sapere nulla della scomparsa della giovane donna.

Nel frattempo emergono ancora altri particolari circa il filone di indagini riguardante i presunti ricatti sessuali portati avanti con l’utilizzo di registrazioni video hard. Oltre a Gessica Lattuca e Serena Restivo, i cui nomi erano già entrati nella vicenda, risulterebbero coinvolte adesso altre due giovani ragazze sulle quali gli investigatori stanno indagando. Non trova conferma invece la notizia del sequestro dei loro cellulari da parte dei carabinieri.

