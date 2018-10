L'uomo era accompagnato dal suo avvocato

Filippo Russotto, l’ex compagno di Gessica Lattuca, la mamma 27enne scomparsa da Favara lo scorso 12 agosto, è stato convocato ieri in caserma dai carabinieri. L’uomo si è presentato accompagnato dal suo avvocato Salvatore Cusumano.

Come scrive grandangoloagrigento.it, il colloquio è durato circa un’ora . Non si conoscono i motivi della convocazione di Filippo Russotto, padre di tre dei quattro figli di Gessica, e nemmeno l’avvocato ha voluto dare chiarimenti.

A Russotto nei giorni scorsi sono stati posti sotto sequestro l’appartamento di Favara, due case di campagna, un’auto e un furgone. Secondo quanto emerso, pare che in casa sua siano state ritrovate tracce di sangue e sono in corso approfondimenti per capire a chi appartengano.

