Nelle vicinanze di un casolare appartenente all'ex compagno della donna

Una squadra di sommozzatori dei carabinieri entrerà in azione per controllare un pozzo artesiano, profondo una trentina di metri, sito in un terreno in contrada Burraitotto, a cavallo tra i territori di Favara, Naro, Palma di Montechiaro e Agrigento, all’interno del quale si teme possa esserci il cadavere di Gessica Lattuca, la giovane mamma scomparsa da Favara lo scorso 12 agosto.

Secondo quanto scrive grandangoloagrigento.it, il casolare nelle cui vicinanze c’è il pozzo artesiano apparterrebbe a Filippo Russotto, ex compagno di Gessica. Casolare posto sotto sequestro nei giorni scorsi insieme alla casa di Favara, a una moto e un’automobile di proprietà del Russotto.

I sommozzatori estenderanno poi le ricerche al lago San Giovanni di Naro e all’omonimo fiume.

Per saperne di più