Un tragico scontro frontale sulla statale 115, nel tratto compreso tra Gela e Licata, è costato la vita a Gaia Sanfilippo, 19 anni. L’ennesima tragedia della strada in Sicilia, avvenuta intorno alle 3 di mattina, ha visto coinvolti due veicoli: una Smart, sulla quale viaggiavano la giovane e il suo fidanzato, e un’altra auto condotta da un carabiniere.

Le condizioni di Gaia sono apparse subito gravissime e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la giovane è deceduta poco dopo il ricovero. Il ragazzo alla guida della Smart è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Agrigento. Il carabiniere, terza persona coinvolta nell’impatto, ha riportato ferite ma non risulta essere in pericolo di vita.

L’incidente mortale

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 3 del mattino, nei pressi del resort Serenusa. Secondo una prima ricostruzione, la Smart su cui viaggiavano Gaia ed Emanuele C. si è scontrata frontalmente con un’altra automobile condotta da un carabiniere, rimasto ferito. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, giunte sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i giovani dalle lamiere contorte dell’auto.

Le condizioni di Gaia sono apparse da subito disperate. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano.

Emanuele, inizialmente ricoverato a Gela, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. A causa della gravità delle sue condizioni, è stato successivamente trasferito in elisoccorso al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Il cordoglio per la giovane Gaia

Gaia frequentava l’istituto tecnico Enrico Fermi di Licata. La sua morte ha colpito profondamente i compagni di classe e l’intero corpo docenti. Ecco le prime parole scritte dalla comunità scolastica: “Attoniti, increduli e sgomenti la nostra Comunità Scolastica si unisce al dolore della famiglia e della sorellina Gioia per l’immatura scomparsa di Gaia Sanfilippo. Oggi è una giornata funesta per tutti noi. Gaia stava concludendo il suo percorso di studi, tra un mese avrebbe conseguito brillantemente il suo diploma. La ricorderemo per il suo sorriso dolce, per la sua gentilezza silenziosa e per quella luce speciale che portava con sé ogni giorno. Gaia era una presenza delicata ma preziosa, capace di lasciare un segno profondo in chiunque le fosse accanto. Ci mancherà immensamente e ci stringiamo con amore a Gioia e alla sua famiglia, custodendo Gaia nel cuore, con la certezza che il suo ricordo continuerà a vivere nei gesti, nei pensieri di tutti noi e nei sogni dei nostri ragazzi e ragazze”.