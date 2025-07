Uno scontro frontale tra due auto si è verificato lungo la strada statale 624, nel tratto che attraversa il territorio di Roccamena, sulla Palermo-Sciacca. Due veicoli, una Jeep Compass e un’Audi A6, hanno impattato violentemente: i mezzi sono andati completamenti distrutti, nel sinistro, un giovane di 27 anni è rimasto incastrato tra le lamiere.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è stato talmente forte da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Il conducente della Jeep, 27enne, è rimasto ferito ed è stato estratto dall’abitacolo all’arrivo del personale del 115. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, sia del nucleo radiomobile che della stazione di Roccamena, insieme ai soccorritori del 118 che hanno trasportato d’urgenza il giovane.

Il conducente dell’Audi, un uomo di 56 anni, è rimasto illeso. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi atti alla ricostruzione della dinamica.

Altri incidenti in Sicilia

L’1 luglio un altro incidente grave: coinvolto un pulmino con a bordo dei bambini. Momenti di grande paura in via Ruffo di Calabria, a Palermo, dove un pulmino con a bordo un gruppo di bambini si è ribaltato, finendo su un fianco. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe avuto un guasto ai freni, perdendo il controllo fino al cappottamento.

Nel violento impatto, una bambina ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Di Cristina. Un’altra bambina è rimasta incastrata nell’abitacolo: è stata liberata dai vigili del fuoco, ma non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Quattro le persone ferite

In totale, quattro persone sono rimaste ferite: due bambini, un’educatrice e l’autista del mezzo, tutti soccorsi dai sanitari del 118, coordinati da un medico rianimatore giunto sul posto direttamente dalla centrale operativa.