Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 189, in provincia di Agrigento, coinvolgendo due veicoli e causando il ferimento di dieci persone. Il bilancio è particolarmente delicato per la presenza di tre minori, rispettivamente di 12, 8 e 3 anni, che viaggiavano a bordo di una delle vetture coinvolte nella collisione.

L’impatto ha visto protagonisti un Volkswagen Multivan e una Fiat Freemont. Sul primo mezzo si trovavano un uomo di 55 anni di Cammarata e due donne di 63 e 37 anni, entrambe originarie di Agrigento ma residenti in Germania, che avevano fatto rientro in Sicilia per un periodo di villeggiatura. Sulla Fiat Freemont viaggiava invece un nucleo familiare agrigentino, composto dai due coniugi di 50 e 43 anni e dai loro figli.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio di diverse ambulanze del 118 sul luogo del sinistro. Tutto il gruppo dei coinvolti è stato trasportato negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie e per essere sottoposto a una serie di accertamenti medici volti a escludere lesioni interne.

I carabinieri della zona hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Secondo le prime ipotesi investigative, l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra errata da parte di uno dei conducenti, che avrebbe portato all’invasione della corsia opposta di marcia proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’altro veicolo.

Come da prassi in casi di tale entità, entrambi i conducenti sono stati sottoposti ai test tossicologici e alcolemici per verificare lo stato psicofisico al momento dell’impatto. Le autorità attendono ora i risultati degli esami mentre proseguono gli approfondimenti sulla sicurezza del tratto stradale interessato.