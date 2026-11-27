Guardia di Finanza e Dogane scoprono che l’imbarcazione, battente bandiera non europea, faceva escursioni turistiche senza autorizzazioni. Sanzioni fino a 55.000 euro per la società veneta che la gestiva.

Un caicco usato per le escursioni turistiche a Lampedusa è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). L’imbarcazione, iscritta in un registro non comunitario, sarebbe rimasta per dieci anni nelle acque dell’Unione europea senza che fossero stati pagati dazi e Iva all’importazione. Il caso riguarda una società veneta, a cui sono state contestate irregolarità sia amministrative sia doganali.

Settimane di osservazione in mare

A far partire gli accertamenti sono stati gli equipaggi navali delle Fiamme Gialle di Lampedusa, del Reparto Aeronavale Sicilia. Per diverse settimane i militari hanno controllato le uscite in mare di un caicco bialbero, un’imbarcazione di origine turca tradizionalmente usata per la pesca o il trasporto. Sull’isola veniva impiegata per le gite turistiche.

I finanzieri hanno verificato che il caicco veniva noleggiato senza le autorizzazioni previste. Gli approfondimenti successivi, svolti insieme all’Ufficio ADM di Lampedusa, hanno fatto emergere altre violazioni.

Le sanzioni

Per il noleggio abusivo sono state contestate le sanzioni del Codice della Nautica da Diporto per uso difforme dell’unità, che vanno da 2.775 a 11.017 euro.

Sul piano doganale è stata accertata la violazione degli articoli 78 e 96 del decreto legislativo 141 del 2024, per il mancato pagamento dei diritti doganali di confine. Secondo la ricostruzione, il caicco avrebbe stazionato senza interruzioni per dieci anni nelle acque dell’Unione europea senza versare dazi e Iva. In questo caso le sanzioni vanno da un minimo di 27.000 a un massimo di 55.000 euro.

Il caicco è stato anche sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato a una possibile confisca.

La collaborazione tra Finanza e Dogane

L’operazione, spiegano le due amministrazioni, nasce dalla collaborazione ormai consolidata tra la Guardia di Finanza e l’ADM. A maggio 2025 le due istituzioni hanno rinnovato il Protocollo d’intesa che la regola. L’intervento di Lampedusa rientra in un dispositivo più ampio di controlli contro gli illeciti doganali.