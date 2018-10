I due utilizzavano sempre lo stesso "modus operandi" per i loro furti

Condannati a 3 anni di reclusione due giovani fidanzati di Agrigento specializzati nel portare a segno scippi e furti ai danni di donne anziane. Davide Bruccoleri di 32 anni e Sharon Trupia di 23 erano accusati di quattro episodi di rapina avvenuti a Grotte, Racalmuto e Castrofilippo.

Come scrive grandangoloagrigento.it, i due malviventi utilizzavano sempre lo stesso “modus operandi” per portare a termine i propri colpi. Individuavano donne anziane sole per strada e, con la scusa di chiedere informazioni stradali, le facevano avvicinare alla loro auto riuscendo a strappare alle malcapitate le collane e i gioielli che portavano al collo.

La corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal gup del tribunale di Agrigento lo scorso anno condannando i due fidanzati a tre anni di reclusione.

Per saperne di più