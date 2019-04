Intervento di polizia e 118

Il terribile incidente questa mattina in contrada Piana Scunchipani, all’altezza del rifornimento di benzina, a Sciacca.

Due mezzi un furgone della Tim e un’auto per cause in corso di accertamento si sono scontrati, nel violento impatto ha perso la vita una donna di Castelvetrano che viaggiava sull’auto.

Ferito anche il conducente del furgone e anche il marito della donna.

Sono arrivate le ambulanze del 118, che non hanno potuto fare nulla per la donna, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti del commissariato di Sciacca che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

(Foto Corriere Agrigentino)