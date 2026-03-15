Una tranquilla giornata nel piccolo comune di Sant’Angelo Muxaro si è trasformata in tragedia a causa di un rogo improvviso che non ha lasciato scampo a un residente del luogo. Angelo Cipolla, un uomo di 57 anni, ha perso la vita all’interno della propria abitazione situata in via Cesare Battisti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe divampato ai piani superiori dell’edificio a causa di un malfunzionamento elettrico.

La dinamica dell’incidente

L’allarme è scattato quando un cortocircuito, generato da un elettrodomestico, ha innescato le fiamme in una delle stanze del piano superiore. Angelo Cipolla, accortosi del pericolo, ha tentato coraggiosamente di circoscrivere il fuoco nel tentativo di salvare la propria casa e proteggere i familiari presenti. Purtroppo, la densa coltre di fumo sprigionatasi dai materiali in fiamme è risultata fatale. L’uomo è deceduto per asfissia, sopraffatto dalle esalazioni tossiche prima di riuscire a mettersi in salvo o a domare il principio di incendio.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato intensamente per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse alle abitazioni vicine. Nonostante il rapido intervento, per il cinquantasettenne non c’è stato nulla da fare. Una nota di sollievo in questo drammatico scenario è rappresentata dall’incolumità degli altri membri della famiglia, che sono riusciti ad abbandonare l’edificio senza riportare ferite o intossicazioni.

Le indagini

I carabinieri della stazione locale e della compagnia territoriale si sono immediatamente attivati per eseguire i rilievi necessari e ricostruire con esattezza ogni fase della vicenda. L’area interessata è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti tecnici volti a confermare l’origine accidentale del cortocircuito. L’intera comunità di Sant’Angelo Muxaro si stringe attorno al dolore della famiglia Cipolla per questa perdita improvvisa e straziante.