Comunità sconvolta si stringe attorno alla famiglia

Sconforto e dolore a Cianciana, nell’Agrigentino, oggi a lutto cittadino per la morte di un ragazzino di appena 13 anni. A perdere la vita Nicolò Ingravidi, stroncato da una improvvisa quanto grave malattia che lo ha portato via nell’arco di pochissimo tempo. Il sindaco del paese, Francesco Martorana, ha deciso per oggi di proclamare il lutto cittadino.

“Un immenso dolore”

I funerali si terranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa della Santissima Trinità di Cianciana. Il primo cittadino parla di “improvvisi e inaspettati problemi di salute”. “Un immenso dolore – sono le parole del primo cittadino -. Giungano alla famiglia Ingravidi-Pullara le più sentite condoglianze dall’Amministrazione comunale e personalmente mie”.

Bandiere a mezz’asta

Il lutto cittadino proclamato dal sindaco proprio dopo aver raccolto il sentimento di sconforto e dolore di un’intera comunità. Dal municipio per la durata delle esequie bandiere e mezz’asta e sospensione di tutte le attività.

Oggi a lutto anche la provincia palermitana

Oggi anche lutto cittadino a Caltavuturo, paese del Palermitano, nel giorno dei funerali di zia e nipote, Lara Cattani e Tiziana Brucato. Le due donne sono rimaste coinvolte in un terribile incidente stradale 9 giorni fa nella zona del Bolognese, dove si trovavano alla ricerca di un lavoro. Le esequie si terranno alle 14,30 nella chiesa dei santissimi Pietro e Paolo. Si prevede che l’intero paese si mobiliterà per dare l’ultimo saluto alle due sfortunate vittime di questa tragedia della strada, l’ennesima che ha coinvolto la Sicilia.

Nel frattempo prosegue sempre la raccolta fondi che è stata avviata per dare un supporto economico alla famiglia per le ingenti spese da affrontare. L’amministrazione e il consiglio comunale, le confraternite e la parrocchia hanno promosso questa iniziativa e l’adesione è stata davvero massiccia sino ad oggi: “La comunità ha dimostrato l’affetto e la solidarietà che in questi tragici momenti Caltavuturo sa esprimere”. La donazione potrà essere fatta direttamente sul conto corrente bancario intestato a Brucato Rosario Iban: IT87D0200843160000300168772. La causale da indicare è “Sostegno economico volontario a seguito di improvviso lutto familiare”.

