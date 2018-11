Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri in un condominio nel centro di Palma di Montechiaro nell’Agrigentino. la vittima di questa assurda tragedia si chiamava Calogero Piazza.

Sembra che l’uomo sesse uscendo di casa nel condominio di via Catania nei pressi di piazza San Calogero quando ha perso l’equilibrio rovinando lungo le scale. Fatale gli sarebbe stato un colpo alla testa a causa del quale morto sul colpo.

Sono stati i vicini a chiamare i soccorsi ma al loro arrivo gli uomini del 118 hanno solo potuto constatare il decesso dell’anziano che aveva 87 anni. Nonostante tutto faccia pensare ad un tragico quanto banale incidente la polizia ha aperto un fascicolo di accertamenti.

Si tratta del erzo dramma in 24 ore in Sicilia. Ieri una tragedia era accaduta per strada al Borgo Vecchio di Palermo mentre allo Zen una donna era mora cadendo dal balcone