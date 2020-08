è accaduto nel reparto di pediatria

Tragedia sfiorata nel reparto di Pediatria dell‘ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Un boato, nel cuore della notte tra sabato e domenica scorsi, ha svegliato e spaventato i pazienti.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, si sono staccati dal controsoffitto dei pannelli che sono finiti sul pavimento.

Per fortuna, non c’è stato nessun ferito e l’area è stata subito messa in sicurezza e transennata. Oggi verranno eseguiti i lavori necessari per il ripristino del controsoffitto.

Nel cedimento, sono caduti sul pavimento anche calcinacci e detriti.

Immediatamente, il funzionario dell’ufficio tecnico dell’Asp si è recato sul posto per un sopralluogo e per cercare di capire cosa abbia provocato il cedimento.

L’area nella quale si è verificato il crollo è stata ripulita e transennata. Non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre ieri mattina si è svolto un ulteriore sopralluogo tecnico.

Resterà transennata ed inaccessibile fino a quando non verremmo ultimati i lavori per ripristinare la parte di controsoffitto crollata.

Lo scorso mese di dicembre, un fatto analogo si è verificato in un asilo nido di Capo d’Orlando, teatro di un evento che, anche in questo caso, poteva trasformasi in una autentica tragedia.

A crollare, in quella occasione, parte del controsoffitto della cucina di un asilo nido.

I calcinacci e parte delle pignatte staccatisi dal soffitto hanno ferito le quattro cuoche che si trovavano in quel momento in cucina. Nessun bambino è rimasto ferito anche perché i piccoli erano riuniti in sala mensa.

Le quattro donne colpite dal controsoffitto caduto finirono in ospedale ma nessuna di loro riportò ferite gravi.

Appena tre giorni fa, altra tragedia sfiorata a Terrasini.

Marito e moglie si sono appoggiati alla ringhiera nel lungomare del paese costiero del Palermitano per ammirare il panorama e scattare qualche selfie ma sono caduti facendo un volo di 2 metri.

E’ accaduto al belvedere Terzo millennio, conosciuto meglio come “piazzetta degli innamorati”, dove una coppia di Monreale – marito e moglie cinquantenni – è stata soccorsa dai sanitari del 118.