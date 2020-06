E’ morto dopo 48 ore trascorse in coma all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Lorenzo Di Grigoli il giovane di 28enne agrigentino che ha avuto un grave choc anafilattico dopo essere stato punto da un’ape mentre era in auto con la fidanzata a Cammarata in provincia di Agrigento. Una tragedia senza un perchè, consumatasi sotto gli occhi di chi gli voleva bene

E’ stata proprio la giovane donna a portarlo al Pte raccontando che l’uomo ha avvertito subito un forte dolore accompagnato da problemi respiratori. Il medico di guardia ha contattato il 118 che ha inviato sul posto un elicottero da Caltanissetta con personale medico.

Il ventottenne, che era in arresto cardiorespiratorio, è stato ventilato, massaggiato, intubato e trasportato all’ospedale Sant’Elia dove è stato ricoverato già in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. ma le cure non sono bastate. Dopo meno di 48 ore il ragazzo ha smesso di respirare nonostante l’assistenza del ventilatori polmonare.

Le reazioni gravi alle punture di insetti non sono rare e non riguardano solo persone immunodepresse. Anche persone abituate alla vita ‘avventuorosa’ o comunque immerse nella natura e per loro stessa abitudine ‘immunizzate’ a molti eventi, possono ritrovarsi in condizioni di shock per specifici eventi. In passato vi abbiamo raccontato di eventi dal mondo che hanno lasciato sorpresi.

Chi non conosce, ad esempio, Bear Grylls, il 45enne ex soldato del SAS, gli incursori della Marina britannica, diventato esperto di sopravvivenza e star televisiva? E’ incappato in un incidente che lo ha costretto al ricovero: mentre stava registrando un episodio di Treasure Island, la nuova serie di avventure di surviving nelle isole del Pacifico ha dovuto ricevere un trattamento di emergenza per uno shock anafilattico potenzialmente letale dopo essere stato punto da un ape durante le riprese.

Grylls ha cercato di continuare le riprese, ma presto è diventato chiaro che la situazione era più grave di quanto sospettasse inizialmente. I medici sul set presto si sono resi conto che il problema poteva potenzialmente costare a Bear la vita e si gli hanno iniettato una medicina per contrastare il veleno della puntura d’ape.

Uno dei medici presenti ha detto alla stampa britannica di essere stato sorpreso dalle conseguenze della puntura su Grylls. Al Daily Star ha detto: “L’ironia della situazione è che il sopravvissuto Bear è stato punto, abbia avuto una reazione allergica e abbia avuto bisogno di essere trattato con un medicinale; è stato un momento bizzarro. È stato pazzesco!”