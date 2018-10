Un bracciante agricolo di 33 anni, Giuseppe Cammarata, di Licata (Ag) è stato arrestato, da polizia e Guardia di finanza, per coltivazione e spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato trovato in possesso, fra roba in fioritura e altra già essiccata, di oltre 31 chili di marijuana. Alle serre, in contrada Carrubella Santa Zita, dove venivano coltivate piante e fiori, le forze dell’ordine sono arrivate dopo aver sentito un odore acre – tipico della marijuana – durante i servizi di ordine pubblico per le demolizioni degli immobili abusivi.

Le ispezioni hanno condotto poliziotti e finanzieri ad un appezzamento di terreno dove in una serra, di circa 50 metri quadrati, sono state trovate 25 piante in piena fioritura di cannabis da poco recise, dall’altezza variabile compresa tra i 150 e i 180 centimetri. Il resto della droga è stata trovata, anche in buste sottovuoto, all’interno del fabbricato.

L’indagato, su disposizione della Procura di Agrigento, è stato portato in carcere.