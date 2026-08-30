A Canicattì

È stato trovato morto Damiano Petitto, l’uomo di 43 anni scomparso nel pomeriggio di ieri a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Il corpo è stato individuato questa mattina in contrada Calici. A trovarlo sono stati i poliziotti del commissariato locale, insieme ad alcuni familiari che avevano preso parte alle ricerche.

Le cause della morte non sono state ancora accertate.

L’allarme lanciato dalla moglie

La segnalazione della scomparsa era arrivata nel pomeriggio di ieri.

A darla sono stati la moglie e i familiari, che avevano perso ogni contatto con il quarantatreenne. Non avendo più sue notizie, si erano rivolti alle forze dell’ordine chiedendo aiuto per rintracciarlo.

Le ricerche sono partite subito dopo la segnalazione e si sono concentrate nel territorio di Canicattì.

Fra la scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di ieri, e il ritrovamento di questa mattina sono trascorse diverse ore.

Il ritrovamento in contrada Calici

Dopo ore di ricerche, il corpo è stato individuato questa mattina in contrada Calici.

Nelle vicinanze si trovava l’auto dell’uomo. Alle operazioni hanno partecipato, insieme agli agenti del commissariato, anche alcuni familiari dell’uomo.