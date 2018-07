Un nigeriano di 18 anni, Raymond Shegun, e un malese di 27, Silamakan Toure, sono stati arrestati da carabinieri del comando provinciale di Agrigento per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione nella loro abitazione di Raffadali militari dell’Arma hanno gli trovato e sequestrato 2 panetti di hashish, del peso di circa 100 grammi l’uno, e altri 250 grammi di marijuana.

Sono in corso accertamenti relativi alla loro regolare posizione in Italia. Dopo il trasferimento in carcere e la convalida degli arresti l’autorità giudiziaria ha disposto l’obbligo di dimora a Raffadali per il 27enne del Mali e la scarcerazione per il 18enne nigeriano