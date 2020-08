E’ indubbiamente il SUV che proietterà Skoda verso nuovi orizzonti, il nuovo ENYAQ iV. La vettura, che rappresenta per la Casa Boema il passaggio verso nuove strategie della mobilità elettrica, verrà presentata al grande pubblico in anteprima mondiale il primo di settembre prossimo.

ENYAQ iV è il primo veicolo Skoda prodotto in serie basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB) del Gruppo Volkswagen.

La silhouette del veicolo, diffusa dal marchio ceco offre un assaggio del nuovo modello illustrandone le proporzioni, la sezione frontale e la linea del tetto, dettagli che creano un insieme dinamico e allo stesso tempo permettono una generosa abitabilità.

Il nuovo SUV ha un interno spazioso quanto quello di un Kodiaq, nonostante la sua lunghezza sia inferiore a quella di Skoda Octavia. ENYAQ iV è disponibile a trazione posteriore o a quattro ruote motrici, con la possibilità di scegliere tra tre tagli batteria e cinque livelli di potenza. ENYAQ iV può essere ricaricato rapidamente, con una capacità massima di 125 kW. L’autonomia raggiunge nel ciclo WLTP i 500 chilometri.

La première sarà trasmessa in diretta da Praga il 1° settembre 2020

“Con ENYAQ iV abbiamo puntato nuovamente sul linguaggio emozionale proprio di Skoda, che caratterizza Scala, Kamiq e la nuova Octavia di quarta generazione. ENYAQ iV si distingue inoltre per le linee scultoree, le superfici illuminate e gli elementi cristallini che si ispirano all’arte del cristallo di Boemia – ha detto Karl Neuhold, Responsabile del design degli esterni di Skoda – le sue proporzioni, tuttavia, si differenziano da quelle dei nostri precedenti SUV. ENYAQ iV ha un frontale più corto e una linea del tetto allungata. Questo crea un look davvero molto dinamico e trasforma il SUV in una sorta di “navicella spaziale”. Il design di ENYAQ iV è innovativo, equilibrato e maturo. Le nuove proporzioni gli conferiscono non solo una dinamica particolare ma anche un abitacolo spazioso. Le ruote di grandi dimensioni e la generosa altezza libera da terra contribuiscono all’aspetto robusto da SUV”.