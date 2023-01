Earth overshoot è il giorno in cui l’umanità avrà consumato tutte le risorse prodotte dalla Terra per l’intero anno. Nel 2022, la data più vicina a questo record negativo è stata il 28 luglio. A questo ritmo, intorno al 2050, l’umanità consumerà più del doppio delle risorse naturali prodotte dalla Terra.

L’automotive protagonista della sostenibilità ambientale

KIA, un’azienda coreana di automobili, ha un piano industriale per diventare protagonista del cambiamento ambientale, con l’obiettivo di raggiungere la sostenibilità entro il 2030. Il piano si basa su tre punti: ampliare la gamma di veicoli elettrici, sviluppare piattaforme specifiche per la nuova generazione di veicoli elettrici e incrementare i servizi legati alla mobilità. Inoltre, KIA sta cambiando la propria filosofia costruttiva per concentrarsi sulla sostenibilità della catena produttiva, attraverso il massimo utilizzo di materiali riciclati e rigenerati. Un esempio di questo è il progetto di allungamento della vita delle batterie, che mira a dare nuova vita alle batterie a fine ciclo attraverso processi di smaltimento e rigenerazione delle risorse impiegate nella produzione.

Gli obiettivi di KIA per la sostenibilità ambientale

KIA ha fissato come obiettivo quello di diventare un’azienda leader nella mobilità sostenibile entro il 2030, attraverso l’ampliamento della gamma di veicoli elettrificati, lo sviluppo di nuove piattaforme per EV e l’incremento dei servizi di mobilità. Inoltre, l’azienda sta investendo in tecnologie per il riutilizzo delle risorse, come la rigenerazione delle batterie, e sta promuovendo l’uso di fonti di energia rinnovabili per la ricarica dei veicoli elettrici.

KIA ha cambiato la propria filosofia costruttiva, concentrandosi sulla sostenibilità della catena produttiva, attraverso il riutilizzo delle risorse e l’utilizzo di materiali riciclati e rigenerati. La prima applicazione pratica si è concentrata sulle batterie, uno degli elementi che più impattano sull’ambiente. KIA ha sviluppato tecnologie per dare nuova vita alle batterie a fine ciclo, attraverso il progetto “Second Life” che trova modi per estrarre il massimo valore dalle batterie usate. Inoltre, KIA ha investito sull’energia pulita per ricaricare le auto elettriche, attraverso la rete di ricarica KIA Charge, formata da 300.000 stazioni di rifornimento in 16 Paesi europei, che preferisce l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo finale è aumentare la quantità di energia verde disponibile sulla rete di ricarica stradale, impegnandosi a ripristinare ogni megawattora di energia acquistata con energia proveniente al 100% da fonte rinnovabile.

La gamma KIA rispetta l’ambiente

La nuova KIA NIRO è un esempio di come la casa automobilistica coreana intende affrontare la transizione verso la mobilità elettrica. La nuova generazione del crossover è realizzata con materiali riciclati e disponibile con una scelta di propulsori a basse e/o a zero emissioni: ibrido elettrico (HEV), ibrido plug-in (PHEV) e 100% elettrico (BEV). La versatilità di architettura è possibile grazie alla piattaforma K, che permette di installare la batteria in alloggiamenti diversi. La nuova Niro garantisce le stesse doti dinamiche sia per le versioni elettrificate che per quelle elettriche. La Casa coreana ha inoltre avviato una collaborazione di 7 anni con The Ocean Cleanup per liberare gli oceani dalla plastica.

KIA sta cercando di ridurre l’impatto ambientale delle sue vetture elettriche utilizzando materiali riciclati e promuovendo la ricarica tramite fonti rinnovabili. Inoltre, l’azienda ha anche avviato una collaborazione a lungo termine con un’organizzazione no-profit per pulire gli oceani dalla plastica. La nuova KIA Niro è il primo esempio di questa filosofia, disponibile con una vasta gamma di propulsori a basse e/o zero emissioni, tra cui ibrido elettrico, ibrido plug-in e 100% elettrico.

La Concessionaria KIA ASTERCAR invita i clienti a visitare i propri saloni di Palermo e Partinico per scoprire di più sulla nuova Niro e sull’elettrificazione.