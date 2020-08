Stonic, il B-Suv di Kia, si aggiorna ed è pronto ad aggredire il mercato del Vecchio Continente dal prossimo mese di settembre.

Le novità arrivano principalmente dal comparto dei motori con la interessante variante mild hybrid “EcoDynamics +” che vedrà accoppiati il motore termico 1.0 Smartstream al sistema MHEV da 48 volt.

Nessuno stravolgimento nel design interno ed esterno, a crescere sono invece le possibili personalizzazioni, grazie alla disponibilità di nuove tinte e di accoppiamenti bi color tra carrozzeria e tetto. All’interno della vettura spicca il sistema di infotainment e navigazione touchscreen da 8 pollici con le nuove funzionalità telematiche UVO Connect “Phase II”. La sicurezza e i sistemi di assistenza alla guida raggiungono invece l’apice per la categoria.

Le versioni “EcoDynamics +” proiettano Kia Stonic tra le vetture del panorama Hybrid.

Il nuovo motore T-GDi da 1,0 litri “Smartstream” – con iniezione diretta di benzina e turbocompressore – in accoppiamento con un sistema MHEV a 48 volt, offre maggiore efficienza, grazie al recupero d’energia e al supporto del motore a benzina in fase di accelerazione.

Sempre due le potenze disponibili, 100 o 120 CV. Entrando nel dettaglio, la coppia massima erogata dai modelli con potenza di 120 cavalli e cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) è incrementata del 16% e raggiunge così il valore di 200 Nm.

Le versioni EcoDynamics+ sono disponibili anche con il nuovo cambio manuale intelligente (iMT) di Kia basato sul sistema “clutch-by-wire” che contribuisce all’efficientamento del consumo di carburante grazie all’accoppiata col sistema mild hybrid.

Oltre alla versione EcoDynamics +, si possono scegliere i motori a benzina Smartstream non ibridi: il nuovo motore T-GDi da 1,0 litri con 100 CV e una nuova versione del motore da 1,2 litri aspirato con tecnologia Dual Port Injection con una potenza di 84 CV.

Gli aggiornamenti della Kia Stonic riguardano anche i sistemi di assistenza alla guida. Questi includono l’assistente per evitare le collisioni frontali con riconoscimento pedoni, veicoli e ciclisti, il Lane Keeping Assist, l’avviso di attenzione del guidatore, l’avviso di collisione nei punti ciechi e l’assistente di prevenzione delle collisioni sempre nei punti ciechi, l’avviso limite di velocità intelligente, il controllo automatico della velocità e l’assistenza. L’interazione tra i due sistemi controlla l’accelerazione, la frenata e la direzionalità a seconda dei veicoli che precedono e delle condizioni stradali. Operando a velocità inferiori a 180 km / h, utilizza i sensori della fotocamera e del radar per mantenere una distanza di sicurezza dall’auto che precede mentre monitora i segnali stradali per mantenere Stonic al centro della sua corsia.