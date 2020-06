Haval, il brand cinese specializzato nei Suv, facente parte del gruppo GWM, un anno dopo il suo ingresso sul mercato italiano, ha presentato il restyling del Suv H2. Il veicolo del segmento C, con molta probabilità il più complesso del mercato, è stato sottoposto a una sostanziale rivisitazione sia nelle dotazioni sia dal punto di vista estetico.

Il frontale è stato completamente rinnovato, con nuovi gruppi ottici e la calandra dal nuovo profilo, parimenti al cofano. Anche posteriormente i gruppi ottici sono di nuova progettazione. I cerchi sempre da 18″ sono adesso a 5 razze.

Il propulsore è sempre il collaudato 1.5 Turbo benzina da 144 CV proposto sempre nella versione Monofuel, con impianto GPL della BRC. Il cambio è manuale a sei rapporti. La trazione è anteriore. La capacità effettiva del serbatoio GPL è di circa 53 litri con un’autonomia che supera i 500 km, mentre con i 15 litri di benzina disponibili è possibile percorrere più di 150 km.

Eccellente l’abitabilità anche con cinque persone a bordo, il layout interno è accogliente e la dotazione è arricchita da avanzati dispositivi di sicurezza attiva e passiva, come sensori di parcheggio e la telecamera posteriore.

Due le versioni immesse sul mercato: la Easy, con allestimento standard e la versione Premium. Nella Haval H2 Easy sono di serie: radio CD MP5 da 8”, retrocamera, Apple Car Play e due airbag frontali. La Premium è invece completata da: tetto apribile elettrico panoramico e fari anteriori a LED.

A sbalordire come sempre nelle produzioni cinesi sono i prezzi che partono da 18.800 euro per la Easy e 20.900 per la Premium.

I dati di consumi ed emissioni sono i seguenti:

Emissioni Euro 6D – Temp – Evap – ISC

Consumo WLTP Low/Med/Hight/Extra-High/Combinato (L/100 Km) 14/9,7/8,5/10,3/10,1

Consumo NEDC Urbano/Extra urbano/Combinato (L/100 km)* 12,3/8,4/9,8

Emissioni CO2 WLTP Low/Med/High/Extra-High/Combinato (g/km) 247/171/151/182/179

Emissioni CO2 NEDC Urbano/Extra Urbano/Combinato (g/km)* 199,4/136,9/160.