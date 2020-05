E’ arrivata sul mercato italiano, per il suo definitivo lancio, la nuova Seat Leon, la vettura più tecnologica facente capo al brand spagnolo.

L’azienda ha investito in questo progetto altamente innovativo 1,1 miliardi di euro, con l’obiettivo di introdurre sul mercato vetture dotate di motori più efficienti, livelli di connettività e sistemi di assistenza alla guida inediti, maggiore dinamismo e look ancora più accattivanti.

In Italia, la nuova Seat Leon sarà disponibile in 4 diversi allestimenti (Style, Business, Xcellence o FR, ciascuno di quali offrirà tutto ciò di cui il conducente ha bisogno, con possibilità di personalizzazione ai massimi livelli.

Interamente progettata e sviluppata a Barcellona (Martorell), dove sarà anche prodotta , la nuova Seat Leon si presenta con un design esterno molto grintoso, dalle proporzioni molto equilibrate.

Dalla dimensioni maggiori rispetto al passato, alla base dell’estetica complessiva della vettura c’è la moderna piattaforma MQB Evo.

La versione hatchback della nuova Seat Leon è lunga 4.368 mm (+86 mm) e alta 1.456 mm (-3mm), mentre, in versione Sportstourer, la nuova Leon presenta una lunghezza di 4.642 mm (+93mm) e un’altezza di 1.448 mm (-3 mm). Entrambe le versioni hanno una larghezza pari a 1.800 mm (-16 mm), con un passo di 2.686 mm, ossia 50 mm in più rispetto alla Seat Leon di terza generazione. La capacità del bagagliaio è ancora più ampia per la Sportstourer (620 litri).

Internamente tutti gli elementi dell’abitacolo sono stati progettati per risultare perfettamente ergonomici, consentendo di di aumentare il comfort sia per chi occupa i sedili anteriori sia quelli posteriori. In grande risalto è lo schermo centrale da 10” del sistema di infotainment, che fa della nuova Leon la prima auto completamente connessa di Seat, essendo dotata di connettività in-car e out-car (navigazione, funzioni e servizi online), con Full Link che include Android Auto e Wireless CarPlay.

La tecnologia full LED utilizzata per i fari migliora la visibilità, rendendo il frontale molto accattivante. Al posteriore il design è stato ulteriormente enfatizzato grazie alle luci coast-to-coast.

La gamma di propulsori della nuova Seat Leon comprende ora anche tre varianti elettrificate. La compatta di nuova generazione può essere equipaggiata con motori benzina (TSI), Diesel (TDI), metano (TGI), mild-hybrid (eTSI) e plug-in hybrid (eHybrid). I modelli che adottano il cambio automatico DSG con doppia frizione godono della tecnologia shift-by-wire, con il selettore delle che utilizza segnali elettronici per indicare il passaggio da un rapporto all’altro.

I motori benzina disponibili di serie per la nuova Leon sono tutti a iniezione diretta con turbocompressore ed erogano da 90 CV (66 kW) a 190 CV (140 kW) di potenza. Tutte le versioni diesel montano 2.0 TDI. Presto arriverà anche un motore 1.5 TGI a metano, abbinabile sia al cambio manuale, sia DSG, che eroga una potenza di 130 CV (96 kW).

Due le possibili versioni elettriche della nuova Seat Leon, una disponibile con il motore 1.5 eTSI 150CV DSG, abbina la tecnologia mild-hybrid a 48 V con il motore a combustione.

Entro la fine dell’anno arriverà, nell’ottica di un utilizzo dell’elettrificazione sempre più esteso, la variante ibrida plug-in 1.4 eHybrid che accoppierà il propulsore benzina 1.4 TSI con un motore elettrico dotato di un pacco di batterie agli ioni di litio da 13 kWh e il cambio DSG con doppia frizione a sei rapporti che consentirà di sviluppare una potenza di 204 CV (150 kW).

Il prezzo di lancio della nuova hatchback è pari a Euro 19.500. Seat Leon FR con motore mild hybrid 1.5 eTSI 150CV DSG sarà disponibile a partire daa 219 Euro al mese. Diverse le possibilità di acquisto e noleggio per i possessori di partita iva.