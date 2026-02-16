Salvatore Battaglia Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Tutti i post

Una visita ufficiale dell’Accademia delle Prefi a Ragusa, la città dei ponti, è uno dei gioielli del barocco siciliano, e il suo fascino particolare la rende una meta forse leggermente meno battuta di altre città come Siracusa, Palermo o Catania, ma che sa offrire emozioni uniche per la particolarissima atmosfera che vi regna. Ragusa è così unica da essere definita “l’isola nell’isola”, perché prima di visitarla è impossibile comprendere a fondo le sue ragioni della sua particolarità.

Nei campi di grano dell’isola più grande del Mediterraneo, pieni di rigogliose spighe dorate “I Ristoratori Siciliani” proseguono l’antica Arte della buona cucina siciliana. Dai grani antichi biologici, macinati in mulini a pietra alle materie prime locali a l’uso del lievito madre originale per la preparazione delle più buone pizze mai assaggiate in tutta l’isola. Ingredienti semplici e naturali bastano al Digrandi per sfornare prelibatezze adeguandosi agli eventi che durante l’anno scandiscono feste e ricorrenze. L’arte della ristorazione qui è stata tramandata di generazione in generazione, da padre in figlio e gelosamente custodita dalla famiglia Digrandi di Ragusa come patrimonio locale. Seguendo le proprie tradizioni familiari, i ristoratori della “Rosada” hanno acquisito questo antico sapere e lo usano giorno dopo giorno, innovandolo con la propria fantasia e professionalità. Basta assaggiare gli ottimi primi proposti, per sentire il vivo “profumo” della storia di Ragusa, ricca di tradizioni e di sapori mai del tutto dimenticati.

Ieri il Presidente dell’Accademia delle Prefi con una delegazione designata ha voluto personalmente assegnare ai titolari del Ristorante la “Rosada” il prestigioso riconoscimento per “Eccellenza del Servizio e Prelibatezza dell’Alta Ristorazione Siciliana”, la sosta presso tale struttura rendono il soggiorno degno della migliore tradizione siciliana. Il ristorante la Rosada è situato nella tranquillità di Piazza Sturzo 6/7, il locale vi accoglierà in uno spazio ampio e luminoso dove potrete scoprire i piatti tipici della tradizione mediterranea, trasformati in chiave moderna utilizzando rigorosamente ingredienti freschi e selezionati. La delegazione dell’Accademia ha apprezzato le specialità a base di carne e pesce, affiancate dalla fragranza dell’ottima pizza cotta nel forno a legna, sono stati i protagonisti dell’ottima serata in cui la delegazione è stata partecipe. Abbiamo ritrovato il piacere di assaporare gli antichi sapori del Mediterraneo, resi unici e moderni perché modellati dalla creatività dello chef Giovanni Digrandi, e per non farci mancare nulla lo chef ci ha omaggiato facendoci gustare un dolce di sua produzione, destando in tutta la delegazione un ulteriore piacere e meraviglia per il finale inatteso.

