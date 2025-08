Salvatore Battaglia Salvatore Battaglia è nato a Ragusa il 5 agosto 1957, ma la sua data di scadenza non è ancora stata stampata. Ragioniere per titolo, creativo per vocazione, ha fatto dell’eclettismo uno stile di vita. Tutti i post

Un vero bagno di folla per Papa Leone, oltre un milione di persone a Tor Vergata hanno partecipato alla messa conclusiva del Giubileo dei Giovani. Prima della messa Leone XIV, vestito ancora in bianco, ha salutato dal palco ragazze e ragazzi di Tor Vergata: “Buon giorno a tutti, buona domenica!”. Prevost lo ripete in spagnolo, in francese, in tedesco. “Spero che abbiate riposato un po’!”, ha aggiunto in inglese. “Cominciamo la celebrazione, il più grande dono che Cristo ci ha lasciato! Buona celebrazione!”.



Siamo fatti “non per una vita dove tutto è scontato e fermo, ma per un’esistenza che si rigenera costantemente nel dono, nell’amore” ha detto Papa Leone XIV nell’omelia della messa presieduta nella spianata di Tor Vergata, in conclusione del Giubileo dei Giovani. “E così aspiriamo continuamente a un ‘di più’ che nessuna realtà creata ci può dare; sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto, che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere”, ha sottolineato il Pontefice. “Di fronte a essa, non inganniamo il nostro cuore, cercando di spegnerla con surrogati inefficaci! Ascoltiamola, piuttosto!”.

