Un dubbio amletico attanaglierà a breve il Presidente Schifani nella sua funzione di assessore agli Enti locali. Deve accettare la richiesta di contributo ai sensi della norma del suo bilancio, la “supercazzola” La Vardera, del Sindaco di Serradifalco, il leghista Leonardo Burgio o rifiutarla? Se la rifiuta il Sindaco Burgio si può rivolgere al Tar, e se trova accoglimento obbligarlo. Un Presidente/Assessore messo in difficoltà dal figlio di un Assessora regionale nominata da lui, la titolare della Sanità Daniela Faraoni. Certo se avesse potuto fare il rimpasto subito questa patata bollente, quanto ridicola, l’avrebbe in mano qualcun altro, non lui personalmente, e lui avrebbe potuto dire che non era d’accordo, svicolando la mala figura. E se paga il milione del Signor Bonaventura al Comune di Serradifalco e poi la Corte dei Conti si sveglia e apre un contenzioso per danno erariale? Onestamente che si eroghi del denaro per lo scherzo di una “jena” deputata è non solo danno erariale, ma “malafiura” totale.

Oppure potrebbe chiedere alla “Mamma” Assessora di dare una bella sculacciata a suo figlio, e fargli ritirare l’improvvida istanza. Una volta I figli venivano portati dalle mamme dal preside a chiedere scusa, ma oggi sembra che sia onestamente il contrario. Il figlio discolo, ma grande “fund raiser”, potrebbe mandare a farsi benedire la mamma ed insistere, a quel punto a Schifani non resterebbe che licenziare nel rimpasto la mamma del discolo amministratore. Soltanto che sto maledetto rimpasto non parte, appena aggiusti una cosa se ne sfascia un’altra, o magari indagano un terzo, oggi come oggi chi si avvicina alla Regione è di default un indagato.

Pagare o non pagare un comma farsesco oggi in Sicilia è il dilemma. Il palazzo di Orleans non è il castello di Elsinore, come d’altra parte io non sono Shakespeare anche se ho abitato a Messina, ma questa commedia grottesca è l’essere o non essere della politica siciliana.

