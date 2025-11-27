Giovanni Pizzo Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio Tutti i post

La Sicilia ha acqua, è circondata dal mare, ha un sacco di porti, alcuni millenari, Palermo, il suo capoluogo regionale, deve il suo nome al greco “Panormo”, tutta porto. Eppure non capiamo un’acca, quella H di idrogeno, di acqua e mare. L’ultima notizia è la fine dei collegamenti Tirrenia con Napoli. Stiamo parlando di una linea che agli inizi del secolo scorso era la più redditizia della famosa flotta Florio, armatori che potevano competere con gli Aponte di oggi. Ma perché la terza è la quinta città d’Italia, legate da secoli, storia e politica, oltre che da rapporti commerciali, non hanno più un collegamento?

La privatizzazione Tirrenia è andata male, siamo finiti in mano a qualcuno spinto dalla politica, evidentemente, che ha tradito le attese, ma la stessa cosa capita a Messina per le navi ferroviarie, che se va bene hanno mezzo secolo, e non riescono a portare un freccia rossa. Perché la Sicilia, la più grande isola del Mediterraneo, non si occupa di porti, grandi fonti economiche, e si occupa di forestali?

Ma la città di Palermo, indolente, pigra e menefreghista, lo sa di stare sul mare? Oppure pensa di essere provincia di Borgonuovo, dove il mare non lo vedono. Il Sindaco, la giunta, sta facendo qualcosa su questo tema? O fa a scaricabarile con Schifani? C’è un deputato nazionale, un eurodeputato a Palermo?

Perdere i collegamenti marittimi ci isola ancora di più, ma forse è una scelta, più isolati più appecorati.

Come assurdo andare in crisi idrica d’inverno, Trapani ed Agrigento senza acqua, erogazioni sospese per carenze di azioni su dighe e tubature e per ragioni amministrative. Tutti guardano alla regione ma Siciliacque è della Cassa Depositi, tramite Italgas, qui di dello Stato. Anche qui un deputato nazionale, di qualunque partito, la fa un’interrogazione per sapere quando Italgas metterà a posto la rete idrica? Non per risolvere, giammai, ma per saperne parlare ed attrezzarsi.

Ma che problema hanno i Siciliani con la molecola H2O, siamo diventati tutti desertici forse, vogliamo morire poveri, senza collegamenti, sporchi ed assetati per caso? Sembra quasi il film di 007 Quantum of Solace, in cui una Spectre facendo sparire l’acqua si impossessava di un paese sudamericano. Niente di più simile a noi.

