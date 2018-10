L'anziano ha anche colpito una persona con un pugno

Un uomo di 80 anni è stato denunciato per minacce aggravate e lesioni personali dopo che, ieri pomeriggio, si è recato a casa di alcuni parenti a Caltanissetta aggredendoli e minacciandoli con una pistola scacciacani per questioni legate probabilmente a screzi familiari.

Come riporta ilfattonisseno.it, gli agenti giunti sul posto dopo una chiamata al 113, hanno, non senza qualche difficoltà, disarmato l’anziano che nel frattempo aveva anche colpito una persona con un pugno, e lo hanno condotto in questura dove è stato denunciato.

