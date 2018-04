Sei da oltre 130 milioni centrato questa sera al Superenalotto. Festa a Caltanissetta, grazie alla sestina vincente del SuperEnalotto che regala un Jackpot da 130,2 milioni di euro.

Si tratta del primo 6 realizzato nel 2018, con la sestina vincente che mancava dall’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) vennero vinti 77,7 milioni di euro.

La schedina con la combinazione vincente – 73 12 72 23 39 54, Jolly 53, SuperStar 75 – è stata convalidata, come informa Agipro, nel punto vendita Edicola di via Vitaliano Brancati 15. Il “6” realizzato questa sera è il 119 esimo nella storia del SuperEnalotto e al quinto posto nella classifica dei premi più alti mai assegnati dal gioco. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per 3,3 miliardi di euro.

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.46 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 130.195.242,12

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 11 totalizzano Euro: 19.072,36

Punti 4: 639 totalizzano Euro: 334,92

Punti 3: 25.410 totalizzano Euro: 25,32

Punti 2: 391.895 totalizzano Euro: 5,09

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 33.492,00

Punti 3SS: 114 totalizzano Euro: 2.532,00

Punti 2SS: 1.620 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.257 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 23.644 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 15.130 totalizzano Euro: 378.250,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 24.000.000,00