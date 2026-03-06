L'uomo ha violato il divieto di avvicinamento

Nuovo episodio di stalking a Caltanissetta. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 30 anni con l’accusa di lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura cautelare già disposta nei suoi confronti dopo una precedente denuncia dell’ex fidanzata per stalking. All’indagato era stato inoltre imposto l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Nonostante il provvedimento restrittivo, il trentenne si sarebbe nuovamente avvicinato alla vittima nel centro storico di Caltanissetta. La donna si trovava insieme all’attuale compagno e alla figlia minore quando l’uomo avrebbe prima assunto un atteggiamento minaccioso, per poi aggredire fisicamente la coppia, provocando loro lesioni.

La ragazza, visibilmente spaventata, ha quindi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri della Radiomobile, arrivati rapidamente sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto e accertato la violazione della misura cautelare legata al caso di stalking, procedendo all’arresto del trentenne.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati di stalking, violenza di genere e maltrattamenti portate avanti dall’Arma dei carabinieri.

I militari ribadiscono l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di abuso o comportamento persecutorio, ricordando che le Stazioni dei carabinieri rappresentano sul territorio un punto di riferimento per ascolto, supporto e protezione delle vittime.