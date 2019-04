blogsicilia intervista gli aspiranti sindaco

Verso il voto a Caltanissetta, capoluogo di provincia al rinnovo in questa piccola tornata di elezioni comunali. Dopo la presentazione degli 8 candidati (ECCOLI) comincia da oggi il nostro tour per ascoltarli tutti e fornire un quadro su proposte e intenzioni. Cominciamo dal candidato 5 stelle.

“Innovazione e trasparenza saranno i nostri punti di forza. Solo restando saldi su questi valori sarà possibile realizzare progetti validi per il territorio”. A sostenerlo è il candidato sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, 57 anni, architetto e dipendente del comune di Caltanissetta, scelto dal meet up dei 5Stelle nisseni per le amministrative che si svolgeranno il 28 aprile.

“Metterò al servizio della città-ha precisato Gambino- tutta la conoscenza acquisita della macchina comunale e l’esperienza maturata in tutti questi anni per governare la città e non solo amministrarla”.

Presenti sabato 30 marzo, al centro “Michele Abbate” per la presentazione di Gambino e della lista M5Stelle, l’eurodeputato Ignazio Corrao, la deputata nazionale Azzurra Cancelleri e ed il deputato regionale, vice presidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri.

“Quella che stiamo presentando è un’intera squadra di persone guidate dai valori che fanno capo al movimento 5Stelle.-ha precisato-Azzurra Cancelleri- Il nostro obiettivo è far tornare Caltanissetta in auge, dopo anni di degrado e abbandono, per questo bisogna scegliere un valido condottiero”.

“Votando e facendo votare Roberto Gambino -ha precisato Giancarlo Cancelleri -non si sceglie soltanto un candidato, ma uno stile di vita, un criterio propositivo, non più orientato alla lamentela ma al suggerimento di soluzioni concrete, un approccio-ha aggiunto il deputato regionale- che parte dal basso e che rifiuta il compromesso come naturale consuetudine”. “Non sono nisseno di nascita, sono nato a Palermo. Ho scelto Caltanissetta 30 anni fa-ha detto Roberto Gambino- e oggi rinnovo questa decisione, mettendomi al servizio del territorio. Stiamo lavorando già su più fronti come sanità, Corte d’Appello e viabilità, ma ci sono tante altre priorità che inseriremo nel programma elettorale che è in continuo divenire in base alle esigenze che mi saranno presentate”.

“Vorrei precisare come, sul fronte sanità-ha aggiunto Gambino- il depotenziamento del Trauma Center dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, punto nevralgico per l’entroterra siciliano, ad opera del governo regionale di centrodestra e dell’assessore Razza, coalizione che sostiene in questo giro elettorale, il candidato sindaco Giarratana, risponde a logiche politiche da stigmatizzare senza se e senza ma. Proprio con la stessa forza-ha continuato il candidato sindaco 5Stelle- con cui sto portando avanti la battaglia a difesa della Corte d’Appello di Caltanissetta, che deve rimanere qui, e per la quale ho già avuto modo di incontrare il ministro Bonafede, porterò avanti questa lotta a difesa del nostro ospedale.

Bisogna puntare inoltre l’attenzione, sulla tutela del territorio e sulla lotta alla cementificazione selvaggia, come già proposto in sede legislativa dai 5stelle con la previsione di norme sul blocco del consumo di suolo pubblico; in particolare qui a Caltanissetta bisogna revisionare il piano regolatore già scaduto, che ha comportato un’espansione volumetrica sproporzionata, rigenerare e recuperare edifici e spazi”.

