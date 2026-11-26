Una doppietta calibro 12, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con la matricola cancellata e otto cartucce. Era tutto ben nascosto in un casolare abbandonato in contrada La Capreria, a Gela, dove i Carabinieri hanno fatto la scoperta nei giorni scorsi.

Il controllo delle aree rurali

A individuare il casolare sono stati i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, insieme ai colleghi della Stazione di Gela. L’operazione fa parte dell’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della provincia di Caltanissetta, che non si limita ai centri abitati e alle zone più frequentate ma comprende anche il rastrellamento delle campagne e delle aree più impervie.

Armi in buono stato

Le armi e le munizioni, in buono stato di conservazione, sono state sequestrate. Saranno sottoposte ad accertamenti, anche balistici: gli investigatori non escludono che siano state usate in passato per commettere reati. A pesare è anche il luogo del ritrovamento, un’area rurale isolata e difficile da raggiungere, ideale per nascondere materiale illecito.

Le indagini

La Procura della Repubblica di Gela, informata del ritrovamento, dirige le indagini. L’obiettivo è risalire a chi ha nascosto le armi e verificare se siano state utilizzate in passato.

I controlli, spiegano i Carabinieri, continueranno nelle zone boschive e di campagna della provincia, con particolare attenzione al circondario di Gela, per contrastare l’illegalità e in particolare la disponibilità illecita di armi.