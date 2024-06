Niente da fare per Annalisa Maria Petitto

Walter Calogero Tesauro, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco a Caltanissetta. Ha vinto il ballottaggio con il 52,36%, la rivale Annalisa Maria Petitto, civica sostenuta dal Pd, si è fermata al 47,64%. Tesauro ha raccolto 10.610 preferenze; Petitto ne ha avute 9.654.

Tamajo, “Tesauro, persona capace sarà un bravo amministratore”

Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive commenta il risultato di Caltanissetta che premia il candidato del centrodestra Walter Claogero Tesauro: “I dati preliminari dello spoglio per la corsa a sindaco della città di Caltanissetta. indicano un chiaro vantaggio per Walter Calogero Tesauro, che si avvia alla vittoria. Il candidato del centrodestra, ha un grande vantaggio rispetto all’avversaria Annalisa Maria Petitto, candidata civica sostenuta anche dal Partito Democratico, seppure senza il simbolo ufficiale”.

Tamajo che è stato eletto anche alle recenti elezioni Europee con quasi 122mila preferenze, prosegue: “Sono orgoglioso di aver sostenuto dalla prima ora, Walter Calogero Tesauro nella sua corsa a sindaco di Caltanissetta. La sua visione per il futuro della città, basata su principi di sviluppo sostenibile, sicurezza e crescita economica, è ciò di cui Caltanissetta ha bisogno per prosperare. Ho sempre creduto nelle capacità dell’amico Tesauro e nella sua dedizione al servizio pubblico. Sono certo che, sarà un sindaco capace di guidare Caltanissetta verso un futuro migliore, ascoltando i bisogni dei cittadini e lavorando per il bene comune”.

E conclude: “Con il ballottaggio che sta rappresentando un momento cruciale per il futuro di Caltanissetta, si invita tutta la comunità a rimanere coinvolta e informata sui prossimi sviluppi. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire una città più forte, sicura e prospera”.

Così al primo turno

Nel capoluogo nisseno i due sfidanti, Walter Tesauro aveva chiuso al 34,42% il primo turno. Annalisa Petitto, invece, aveva raccolto il 30,82% delle preferenze. Nessun apparentamento per Tesauro, nonostante gli incontri di questi giorni con il sindaco uscente del M5S, Roberto Gambino, che al primo turno ha incassato quasi il 28% delle preferenze. La squadra di Tesauro è quella presentata al primo turno: Calogero Adornetto (Fi), Guido Del Popolo in quota lista del sindaco, Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per FdI, Giovanna Candura vice sindaco, Oscar Aiello Lega, Angelo Fasulo di Gela e Saverio Romano in quota Noi Moderati, Gero Valenza di Mussomeli, in quota Dc.

Nuovi ingressi invece per Annalisa Petitto. Tra i designati assessori Angelo Failla che al primo turno era tra i candidati sindaci, Paola Sanfilippo e Giancarlo Larocca, espressione della lista “Caltanissetta Futura e Democratica” e Salvatore Alù candidato nella lista “Orgoglio Nisseno”. Confermati il vicesindaco Salvatore Licata e gli assessori Alberto Calafato, Leyla Montagnino, Vincenzo Cancelleri e Carmelo Milazzo. Intanto, a differenza di quanto è accaduto a Gela, a Caltanissetta non vi è stato nessun matrimonio tra Movimento cinque Stelle e Pd.

A Gela Terenziano Di Stefano si avvicina al successo

Terenziano Di Stefano si appresta ad essere il nuovo sindaco di Gela. I dati al momento non ancora definitivi lo premiano e lo danno con un distacco sempre crescente rispetto all’altra candidata alla poltrona di primo cittadino, ovvero all’ingegnere Grazia Cosentino.

Il centrodestra è stato battuto. Gli elettori hanno dato fiducia al progetto progressista-civico. Già il leader autonomista Raffaele Lombardo fa i complimenti “al nuovo sindaco Di Stefano”.