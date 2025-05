Caltanissetta, triangolare di beneficenza allo Stadio Tomaselli: Carabinieri, Magistrati, Attori e Cantanti uniti nel ricordo di Giovanni Falcone

Si è svolto ieri sera, allo stadio Tomaselli di Caltanissetta, un triangolare di beneficenza che ha visto protagoniste le squadre composte da magistrati, carabinieri e la Nazionale del cuore – attori e cantanti – riuniti nel ricordo di Giovanni Falcone.









A condurre la serata le brillanti Chiara Esposito e Liliana Fiorelli, con la partecipazione straordinaria dell’artista internazionale Haiducii, celebre per il brano Dragostea Din Tei.

Madrina dell’evento e capitano della squadra degli artisti è stata Barbara Lombardo, moglie del compianto Totò Schillaci, omaggiato con grande affetto dal pubblico presente.

In campo anche numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport: Lele Vanoli (Ferie d’agosto, L’altro Ferragosto, C’è ancora domani) Angelo Russo, l’indimenticabile “Catarella” del Commissario Montalbano, Antonio Chimenti, ex portiere di Serie A (Juventus, Roma).

L’ inno di Mameli è stato eseguito magistralmente dalla soprano Marianna Cappellani, regalando un momento di forte emozione al pubblico e alle autorità presenti.

Numerosa la partecipazione di istituzioni civili e militari che hanno voluto dare il proprio contributo in nome della memoria, della legalità e della solidarietà.

La vittoria sportiva è andata alla rappresentativa dei carabinieri, ma il vero successo è stato il clima di condivisione, impegno e ricordo che ha unito tutti i presenti, in una serata dove lo sport e l’arte si sono messi al servizio della memoria e della beneficenza.