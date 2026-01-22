L’intervento dei carabinieri della compagnia di Caltanissetta ha permesso di porre fine a una grave situazione di incuria e sofferenza per quattro animali. Lo scorso 10 gennaio, i militari hanno deferito un uomo con l’accusa di maltrattamento di animali a seguito di una segnalazione partita dal personale del WWF locale, che aveva individuato una condizione di forte degrado.

L’indagine condotta sul campo ha confermato i sospetti dei volontari, portando alla scoperta di quattro cani di media taglia detenuti in condizioni critiche. Gli animali erano costretti a vivere in spazi assolutamente non idonei, immersi nel fango accumulato dalle piogge dei giorni precedenti e circondati dai propri escrementi. Le carenze igienico-sanitarie avevano già compromesso la salute degli esemplari, tanto che uno dei cani presentava un grave trauma al momento del ritrovamento.

L’operazione di salvataggio è stata condotta con il supporto fondamentale del servizio veterinario dell’Asp, che ha collaborato con i carabinieri per mettere in sicurezza gli animali. Grazie alla tempestività dell’intervento, i quattro cani sono stati prelevati dall’ambiente insalubre e trasferiti in strutture idonee, dove stanno ricevendo le cure mediche necessarie per un completo recupero fisico e psicologico.

Questo episodio sottolinea ancora una volta quanto sia determinante la sinergia tra le autorità, le organizzazioni per la protezione degli animali e la cittadinanza. La collaborazione tra l’Arma dei carabinieri e il WWF continua a essere un pilastro fondamentale per garantire il benessere degli animali e per promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto verso gli esseri viventi.

Le autorità locali invitano i cittadini a rimanere vigili e a non esitare nel segnalare eventuali situazioni di abuso o trascuratezza. Per fornire informazioni o denunciare casi analoghi, è possibile contattare direttamente la stazione dei carabinieri di Caltanissetta, contribuendo così attivamente al contrasto dei reati di maltrattamento.