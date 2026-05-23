E’ arrivato nella serata di ieri il via libera dal Consiglio dei Ministri a nuovi stanziamenti per il Comune di Niscemi. si tratta di 150 milioni euro divisi in due diversi tipi di intervento: da un lato la demolizione degli immobili coinvolti nella frana e il recupero del materiale franato con gli interventi di messa in sicurezza del territorio, dall’altro lato i contributi agli sfollati per acquistare una nuova casa.

Il Comunicato del CdM

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato in ordine ai programmi predisposti dal Capo del Dipartimento della protezione civile in qualità di Commissario straordinario per l’area di Niscemi” si legge nella nota ufficiale del Consiglio dei Ministri.

“I programmi riguardano gli interventi di demolizione e di concessione dei contributi e gli interventi di prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, adottati in risposta agli eventi franosi che hanno interessato il territorio comunale”.

Il programma di demolizione

Il programma di demolizione definisce le modalità di messa in sicurezza della fascia di abitato a maggiore rischio attraverso la demolizione e delocalizzazione degli immobili che ricadono nella zona rossa, un sistema di indennizzi parametrato e l’acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale. La perimetrazione della zona rossa è soggetta ad aggiornamento costante sulla base di indagini e monitoraggi tecnici.

Il programma di prevenzione

Il programma di prevenzione strutturale prevede una strategia articolata in due fasi: la prima è volta alla stabilizzazione del sistema franoso, al monitoraggio continuo, alla riorganizzazione della rete idrica e fognaria e alla realizzazione di sistemi di drenaggio; la seconda riguarda il consolidamento strutturale e la riprofilatura morfologica definitiva dei versanti.

I passaggi successivi

“Sui programmi è stata acquisita l’intesa della Regione Siciliana. I programmi saranno approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e attuati attraverso provvedimenti del Commissario straordinario” conclude la nota di Palazzo Chigi.

Schifani e Meloni

“Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governo nazionale per la costante attenzione dimostrata verso la Sicilia e, in particolare, verso la comunità di Niscemi, duramente colpita dalla frana. Le ulteriori risorse annunciate rappresentano un segnale concreto di vicinanza alle famiglie coinvolte e un passo importante per garantire sicurezza al territorio, sostegno ai cittadini e una rapida ripresa. La collaborazione istituzionale tra governo nazionale e Regione continuerà a essere massima per assicurare interventi efficaci e tempestivi” commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

La Presidente del Consiglio era stata due giorni fa a Niscemi per la terza volta in quattro mesi per verificare personalmente la situazione ed aveva annunciato, in quella occasione, i provvedimenti poi approvati ieri a tarda ora dal Consiglio dei Ministri