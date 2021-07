Agguato a colpi di arma da fuoco in serata a Butera (Cl), in contrada Falconara: un bracciante agricolo di Licata, Luigi Gueli di 55 anni è rimasto ferito in modo grave al volto e in altre parti del corpo.

Colpito mentre viaggiava in auto

L’uomo, che è incensurato, stava viaggiando a bordo della sua auto quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Giacomo di Altopasso di Licata dove al momento è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero disperate. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Ieri pomeriggio un altro fatto di sangue a Palermo

Nel pomeriggio si era registrato un tentato omicidio a Cruillas a Palermo. Il figlio di 30 anni aveva sparato un colpo di pistola al padre di 58 anni in via Barisano da Trani.

Ignoti i motivi del gesto

Pare che il giovane abbia sparato al padre al termine di una lite in famiglia. Il figlio di 30 anni ,che dopo il gesto si era barricato in casa, è stato fermato dagli agenti di polizia intervenuti subito dopo.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, poco prima del precipitare degli eventi aveva ricevuto il padre in casa per discutere di alcune questioni di famiglia ma quando il padre è uscito in strada sembra per andare via il figlio è uscito, a sua volta, sul balcone ha mirato al padre ed ha sparato colpendolo all’addome. Il giovane, fermato, è stato portato in commissariato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e la scientifica.

Nel quartiere in tanti guardavano dal balcone

Al momento dell’arrivo delle volanti, in strada non c’era praticamente nessuno. I residenti non sono accorsi per aiutare il ferito, ma in tanti guardavano quanto accaduto dal balcone.