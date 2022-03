La polemica sulla proposta dei due consiglieri della Lega

Definiti come “i due consiglieri razzisti” di Caltanissetta dopo aver presentato un’interpellanza al Comune riguardo le problematiche del centro storico.

Tra le proposte si legge: “la necessità di affiggere, a tappeto, sui muri delle vie, nei bar, davanti le scuole e gli ospedali, un’ordinanza- decalogo con le principali regole comportamentali, da far rispettare agli extra comunitari che sconoscono, a causa delle diversità culturali, il modo corretto e sano della vita cittadina, e che in quel modo sarebbero aiutati a rispettare la città e i cittadini che li accolgono”.

Idea provocatoria senza indicare alcuna regola

I consiglieri del carroccio non specificano quali siano le “regole” da far rispettare, ma la loro richiesta viene immediatamente bollata come “vergognosa e razzista” dal sindaco Roberto Gambino del M5s. “Risponderò con i fatti all’interpellanza – spiega -, visto che i 20 milioni di euro di rigenerazione urbana riguarderanno soprattutto il centro storico e contribuiranno alla sua rinascita. Per ciò che concerne le dichiarazioni sui migranti le giudico vergognose, razziste, gravi e pericolose”.

I partigiani in difesa dei migranti

Dura anche la condanna dalla sezione nissena dell’Anpi: “Siamo profondamente indignati per queste affermazioni che rimandano a pagine oscure della storia del nostro Paese”. E il segretario del circolo “Guido Faletra” del Pd, Carlo Vagginelli, annuncia: “appena ho letto queste parole sono corso in Comune per prendere la tessera dell’Anpi”. Anche la Cgil invita “a smascherare tutte le forme con cui questo “nuovo” razzismo continua a manifestarsi; non esiste giustificazione alcuna che possa limitare, negare e ghettizzare alcun cittadino a prescindere dalla nazionalità , dalla cultura e dalle origini”.

Per Italia Nostra, infine, si tratta di una proposta “indecorosa e provocatoria. Un “decalogo” ci vorrebbe per Salvini e i suoi adepti. Bel modo di integrare i cosiddetti “migranti” che, malgrado ciò che possano pensare taluni, sono una risorsa importante per Caltanissetta”.