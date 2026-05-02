Controlli nel centro storico di Caltanissetta, arrestato un giovane per spaccio

Proseguono con intensità i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei carabinieri di Caltanissetta. L’attività, mirata alla prevenzione dei reati e al monitoraggio costante delle aree più sensibili del capoluogo, ha portato nei giorni scorsi all’arresto di un cittadino straniero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita durante i quotidiani pattugliamenti della sezione radiomobile della locale compagnia. I militari sono stati incuriositi dall’atteggiamento sospetto di un giovane seduto da solo su una panchina del centro storico. Alla vista della pattuglia, il soggetto ha mostrato un evidente stato di nervosismo, spingendo gli operanti ad approfondire l’accertamento con una perquisizione personale.

L’ispezione sul posto ha permesso di rinvenire 17 dosi di hashish, per un peso di circa 16 grammi, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato, insieme a 120 euro in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione estesa all’abitazione del giovane ha portato al sequestro di ulteriori 62 grammi della stessa sostanza, un coltello utilizzato per il taglio ancora sporco di droga e altri 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare della detenzione domiciliare.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di prevenzione teso a reprimere i fenomeni di illegalità e degrado urbano nel capoluogo nisseno. È doveroso precisare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, in conformità al principio costituzionale della presunzione di innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a una condanna definitiva.