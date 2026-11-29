La morte di Gianni De Gennaro entra con prepotenza nella stagione più dolorosa della Sicilia e si aggiunge ai misteri di Stato sui rapporti tra mafia e pezzi di istituzioni mai definitivamente chiariti. Ieri è stata aperta la camera ardente alla Scuola Superiore di Polizia mentre lunedì ci saranno i funerali a Santa Maria degli Angeli, a Roma. Ma la morte non chiude la storia. La apre. Perché nelle settimane precedenti la Procura di Caltanissetta aveva chiesto il suo arresto? Perché un giudice aveva respinto quella richiesta con un’ordinanza di centinaia di pagine? E perché, in mezzo a intercettazioni, bigliettini manoscritti, hard disk spostati e un pentito che tace, c’era un nome che tornava continuamente: Totuccio. Salvatore Contorno. L’uomo che, secondo gli inquirenti, De Gennaro temeva più di ogni altro?

Questa non è la cronaca di un suicidio. È il racconto di ciò che, fino a pochi giorni prima, stava venendo a galla, almeno in base alla visione della storia da parte della Procura di Caltanissetta guidata dal procuratore De Luca oggi nell’occhio del ciclone per effetto di quel suicidio.

L’ufficio intercettato

Nell’ufficio del Centro Studi Americani De Gennaro aspetta Francesco Pacetto, ispettore di polizia in pensione che da anni gestiva i rapporti con certi ex collaboratori. Ha appena saputo di essere intercettato. Le microspie registrano tutto. Dice che “stanno indagando su Totuccio”, raccomanda rapporti “normali” ma senza telefono. Arriva Francesco Gratteri, ex vice capo della Polizia e già dirigente della Dia, e suggerisce di evitare perfino i contatti. De Gennaro risponde che no, quelli ci sono sempre stati.

Da quel momento, secondo la Procura di Caltanissetta, comincia la fase calda di un’indagine che aveva un unico filo rosso: via D’Amelio.

Una borsa, una famiglia, un’agenda

L’inchiesta nasce lontano dalla Sicilia. Nella primavera del 2023 Giuseppe Venaruzzo, ex imprenditore veneto di Porto Cesareo, racconta ai carabinieri di Lecce che la famiglia di Arnaldo La Barbera, il capo della Squadra mobile di Palermo morto nel 2002, custodirebbe dei documenti. La vedova, Angiolamaria Vantini, se ne sarebbe servita per ottenere che De Gennaro facesse assumere la figlia Serena nei servizi di sicurezza. Venaruzzo ipotizza, senza averli mai visti, che possano essere carte di Paolo Borsellino. Parla perfino di agenda rossa. La figlia Nancy, amica di Serena, gli avrebbe chiesto di custodirli, ma lui avrebbe rifiutato.

Il 18 settembre 2023 scattano le perquisizioni a Roma e a Verona. Di Borsellino non c’è traccia. Ci sono ricevute di versamenti per circa 97 milioni di lire tra il 1990 e il 1992, che per la Guardia di Finanza non sono in linea con il profilo economico di La Barbera. Ci sono carte del G8 di Genova. E c’è la requisitoria del processo sul fallito attentato dell’Addaura a Giovanni Falcone anche su cd-rom, con un capitolo intero sull’arresto di Contorno del 1989 e sulle lettere del Corvo. Per la Procura è l’unico documento sui suoi anni siciliani che La Barbera avesse voluto tenere.

La tesi minimalista e i vasi comunicanti

Per capire perché a Caltanissetta quelle carte pesino, bisogna tornare al depistaggio sulla strage del 19 luglio 1992. Secondo la sentenza della Corte d’Appello sul processo Depistaggio, a carico di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo (gli agenti della Mobile di Palermo condannati per aver costruito i falsi pentiti), la manipolazione non si esaurì con Scarantino, Candura e Andriotta. Cominciò con gli atti preparatori, passò per la sparizione dell’agenda rossa e si chiuse con una “verità alternativa”, minimalista. Il cuore, scrivono i giudici, era la Fiat 126 imbottita di esplosivo: i falsi pentiti servivano a spostarne la storia accusando ingiustamente 8 persone, tra cui un presunto boss della Guadagna, indicati come autori materiali dell’attentato. Le rivelazioni di Gaspare Spatuzza dissolsero il fumo su questa ricostruzione, gettando ombre pesantissime su La Barbera e sul Procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra.

La sentenza ricorda anche la borsa di Borsellino, ritrovata quasi intatta e “dimenticata” sul divano nell’ufficio di La Barbera, e i tabulati telefonici del giudice consegnati con il solo traffico in uscita. Conclude che La Barbera volle tutelare assetti di interessi e di potere più compositi di Cosa nostra. Aggiunge che il suo protagonismo fu preceduto da altre iniziative e orientato da altri. La Procura, che richiama anche i rapporti di La Barbera con i servizi (fino al 1987 fonte con il nome in codice «Rutilius») e la :certa intercambiabilità” tra vertici di polizia e intelligence, parte da qui. L’obiettivo dichiarato è individuare i soggetti istituzionali sopra di lui.

Cancemi, D’Avanzo e Bolzoni: la fuga di notizie del 1994

Il secondo scenario è del marzo 1994. Il 20 La Repubblica pubblica un articolo di Giuseppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni, “Quell’affare di mafia e mattoni”, con le dichiarazioni di Salvatore Cancemi. Il collaboratore parla di Marcello Dell’Utri, indicato come emissario di Berlusconi, in contatto con Totò Riina. Parla di 200 milioni l’anno, in rate da 45-50 milioni, che Berlusconi avrebbe versato per le antenne tv a Palermo, passando da Pierino Di Napoli e Raffaele Ganci. La Procura ricorda le date: il 26 gennaio Berlusconi annuncia la discesa in campo, il 27 vengono arrestati i fratelli Graviano a Milano, il 18 febbraio Cancemi verbalizza, il 27-28 marzo si vota.

Il verbale era tra le carte di Dia e Ros. Per la Procura la fuga di notizie fece saltare gli accertamenti già avviati e interruppe una pista ancora fresca su Capaci e via D’Amelio. L’accusa a De Gennaro, allora vicedirettore della Dia, nasce da Ilda Boccassini, indagata a Firenze per aver rifiutato di fare il nome della fonte, che il 10 giugno 2024 dice ai pm che D’Avanzo le aveva indicato proprio lui. De Gennaro nega, ascoltato a Firenze il 9 luglio 2024: dice di non aver mai avuto quei verbali, di aver lasciato la Dia perché il governo entrante voleva liberarsene e che chiunque abbia fatto uscire quelle carte può aver voluto avvantaggiare Berlusconi, ma non lui. Poi, il 26 novembre 2025, intercettato con Peruzzi mentre si parla di Boccassini e D’Avanzo, dice: “sti cazzi era vero!”. E aggiunge che “la stampa è stampa”. La Procura lo legge come ammissione. Il reato è prescritto, ma resta un intervento “lato sensu depistante”.

Contorno, Mangano e la tenuta di Monza

Perché in quel verbale conta Contorno? Perché Cancemi lo chiama in causa. Racconta che Vittorio Mangano gli avrebbe detto che i fratelli Grado, latitanti, trovavano rifugio in una tenuta tra Milano e Monza nella disponibilità di Dell’Utri, frequentata a inizio anni Settanta anche da Contorno. Mangano, sempre secondo Cancemi, aveva Dell’Utri “nelle sue mani”; fu Riina a stabilire che il rapporto passasse a lui. “Sul punto potrebbe essere più preciso proprio Contorno”, dice Cancemi. La Procura osserva che Contorno non aveva mai fatto cenno a rapporti suoi o dei Grado con Berlusconi. In un’indagine tempestiva sarebbe stato chiamato in causa, se non proprio monitorato. Sono dichiarazioni di un collaboratore e restano allegazioni: né Berlusconi né Dell’Utri sono parte di questa inchiesta.

Cosa temeva e quali carte nascondeva per la Procura

Per la Procura De Gennaro teme due cose, entrambe legate a Contorno. La prima è la gestione opaca dell’ex pentito dopo il rientro dagli Stati Uniti nel dicembre 1988: gli omicidi a Palermo, l’arresto a San Nicola l’Arena a fine maggio 1989, il ruolo di La Barbera, l’Addaura, il Corvo. Su questo la Procura chiama in causa la cosiddetta “loggia Contorno” di cui parla Gioacchino Genchi (consulente tecnico e investigatore che ha ricostruito i rapporti interni alla Polizia degli anni Ottanta-Novanta): una cordata che comprenderebbe La Barbera, Vincenzo Parisi (già capo della Polizia), De Gennaro, Antonio Manganelli, Luigi Rossi e Alessandro Pansa (entrambi alti funzionari di polizia all’epoca). La seconda è il contenuto delle dichiarazioni di Cancemi finite in prima pagina.

Il resto lo dicono le carte. Nel novembre 2024 viene rubata la borsa di De Gennaro. Peruzzi l’aveva spostata dopo le perquisizioni a Serena La Barbera, e il marito Maurizio Marchesani, che fa la scorta ai servizi, l’aveva messa nella macchina di servizio. De Gennaro la prende malissimo. Peruzzi parla di “tutto il G8” di “tutto Ciancimino”, di atti anche legalmente detenuti. Il Ros ricostruisce circa 850 pagine recuperate: in gran parte rassegna stampa degli anni Ottanta e Novanta, poche comunicazioni riservate e un tema dominante, la gestione di Contorno e le inchieste che ne seguirono. Il 26 novembre 2025 De Gennaro e Peruzzi parlano di carte bruciate, di copie scannerizzate, di un hard disk affidato a Massimo Carnicelli (scorta di De Gennaro e finanziere di fiducia), che “non sa manco di che si tratta”. De Gennaro dice di aver riletto tutto per evitare un “autogol: e di aver bruciato i cartacei “di Totuccio”. Parla anche del dossier Cossiga e della lettera del Presidente della Repubblica.

Da qui le tre accuse: la prima per il silenzio di Contorno il 15 maggio 2025 davanti ai pm, con De Gennaro e Pacetto accusati di averlo indotto; la seconda per i tentativi di tenerlo a bada dopo, con bigliettini recapitati tramite Carnicelli; la terza per l’occultamento e la distruzione dei documenti. Tutte con l’aggravante di aver agito per occultare le responsabilità di altri nella sottrazione dell’agenda rossa e nella strage. Il quadro che la Procura offriva era quello di un ex capo della Polizia che ripuliva il suo archivio e teneva a bada l’unico testimone possibile.

Il Gip: un silenzio non è depistaggio

Il 3 novembre 2026, diciotto giorni prima della morte, il Gip Giulia Zappalà rigetta la richiesta di misura cautelare e restituisce gli atti ai pm. Il punto di partenza è giuridico. Il depistaggio è un reato proprio, che può commettere solo un pubblico ufficiale. Contorno, davanti ai magistrati il 15 maggio 2025, non ha mentito: si è avvalso di un suo diritto. Per il Gip chi ha la facoltà di tacere non commette quel reato, e non si può trasformare in depistaggio per concorso l’induzione a esercitare un diritto. Il reato è poi di pericolo concreto: serve una condotta capace di incidere sull’indagine. Quel silenzio non lo avrebbe fatto, perché la Procura procedeva allora solo per ricettazione e favoreggiamento aggravati, e quei fatti non sembrano collegabili alla storia del 1989.

Il giudice esclude poi le riqualificazioni. L’induzione a non rendere dichiarazioni, scrive, richiede che il soggetto sia già stato formalmente chiamato, quindi per la fase successiva al 15 maggio manca un presupposto. Per Carnicelli esclude anche il favoreggiamento.

Il patto che non si vede

La Procura sostiene che il “mi raccomando” di Pacetto a Contorno rinnovasse un vecchio accordo: silenzio in cambio di utilità, dalla vendita di un immobile a Palermo a un favore con l’Agenzia delle entrate da 420 mila euro. Il Gip riconosce l’assistenza, e perfino la frase in cui Pacetto si definisce il “badante” di Totuccio. Ma trova il patto indimostrato. Quel giorno Contorno non sapeva perché fosse stato convocato e si diceva “in servizio dei Servizi”. Pacetto non promise l’incontro con “il principale”. Contorno si lamentava di essere stato abbandonato. Se il silenzio fosse stato davvero pattuito, osserva, nessuno dei due si sarebbe mostrato sorpreso. C’è poi un argomento di logica: se il silenzio proteggesse De Gennaro da omicidi del 1989, chi li avrebbe commessi non si dichiarerebbe responsabile di reati imprescrittibili senza una contropartita. E c’è un dettaglio che la Procura ha trascurato. Nel primo ascolto dell’8 aprile la parola “Totuccio” era stata intesa come “tu non c’entri” circostanza che, nota il Gip, cambierebbe il peso di quel dialogo.

Le carte bruciate e le copie digitali

Su un altro capo di imputazione, il giudice è altrettanto netto. Le conversazioni mostrano che il cartaceo è stato bruciato ma esiste una copia informatica. Non permettono di dire cosa contenessero i fogli né di collegarli all’indagine in corso. Il contenuto sembra poi corrispondere alla “verità pubblica”, non a qualcosa di sconosciuto. Se vi sono documenti riferibili a reati degli anni Ottanta e Novanta, l’occultamento ricadrebbe in epoca da tempo prescritta. Per il tempo più recente, tra novembre 2024 e novembre 2025, non c’è prova che quelle carte riguardino fatti dell’indagine. Quanto a Carnicelli, è lo stesso De Gennaro a dire che non sapeva cosa custodisse.

Ciò che resta

Non è un’assoluzione. Il Gip scrive che è un dato acquisito che De Gennaro abbia voluto nascondere qualcosa che lo riguarda come pubblico ufficiale con un ruolo centrale nel contrasto alla criminalità organizzata. Ritiene più plausibile che oggetto dell’accordo fossero i fatti del 1989, una versione comune da riferire per Contorno, De Gennaro e La Barbera, non il depistaggio di via D’Amelio né il filone Cancemi. E annota che De Gennaro appare non temere altro che Contorno. Le conclusioni, avverte, possono ribaltarsi con nuove perquisizioni e con l’ascolto di Francesco Cirillo (già direttore del Servizio Centrale di Protezione, che negli anni Novanta ebbe un duro scontro con De Gennaro proprio sulla riammissione di Contorno al programma di protezione) e di Guido Longo (altro alto funzionario di polizia citato nelle carte come soggetto da sentire). Le indagini, aggiunge, hanno aperto nuove prospettive sulla possibile “cabina di regia” dietro le stragi del 1992.

Ora De Gennaro non c’è più. L’ordinanza di rigetto resta. Le intercettazioni, i documenti spostati, le conversazioni su Contorno e sulle carte bruciate restano agli atti. La camera ardente è aperta. I funerali si celebreranno lunedì. Quello che l’inchiesta stava cercando di capire, se dietro il silenzio di un pentito e la distruzione di alcuni fogli ci fosse qualcosa di più grande della storia persondefinitiva.iomo, resta, per ora, senza risposta definitiva.