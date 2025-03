Anas ha annunciato la chiusura al traffico di un tratto della Strada Statale 626 “della Valle del Salso” per consentire interventi di demolizione e ricostruzione del cavalcavia al km 46,450. La chiusura sarà in vigore dalle ore 9:00 di lunedì 10 marzo fino alle ore 12:00 di sabato 15 marzo.

La SS 626 “della Valle del Salso” rappresenta un’infrastruttura cruciale per la mobilità in Sicilia, poiché collega l’entroterra con la costa meridionale, facilitando gli spostamenti tra Caltanissetta e Gela. Oltre a essere un’arteria di collegamento strategica per i residenti e i pendolari, gioca un ruolo fondamentale nel trasporto commerciale e industriale, in particolare per le attività legate alla zona industriale di Gela. Grazie al suo tracciato, questa strada costituisce un’alternativa essenziale alla viabilità interna, migliorando i collegamenti tra i principali centri abitati del sud della Sicilia e contribuendo allo sviluppo economico dell’area.

Durante il periodo dei lavori, la circolazione sarà interdetta su tutte le corsie tra lo svincolo Judeca/Riesi e lo svincolo Carrubba. Per limitare i disagi agli automobilisti, sono stati predisposti percorsi alternativi:

Da Caltanissetta verso Gela : uscita obbligatoria allo svincolo Judeca/Riesi con prosecuzione sulle strade statali 190, 117 bis e 115. Il transito sulla SS 626 sarà consentito fino allo svincolo di Butera.

: uscita obbligatoria allo svincolo Judeca/Riesi con prosecuzione sulle strade statali 190, 117 bis e 115. Il transito sulla SS 626 sarà consentito fino allo svincolo di Butera. Da Caltanissetta verso Licata : uscita obbligatoria allo svincolo Judeca/Riesi con prosecuzione sulle strade statali 190, 626 dir, 123 e 115.

: uscita obbligatoria allo svincolo Judeca/Riesi con prosecuzione sulle strade statali 190, 626 dir, 123 e 115. Da Gela verso Caltanissetta: percorso alternativo lungo le strade statali 115, 117 bis e 190. È comunque consentito l’accesso alla SS 626 attraverso lo svincolo Carrubba.

Tutti gli itinerari alternativi saranno adeguatamente segnalati sul posto tramite apposita segnaletica di cantiere. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni di varo degli impalcati del nuovo cavalcavia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, invita gli automobilisti alla massima prudenza e ricorda che è possibile monitorare in tempo reale l’evoluzione del traffico attraverso l’app “VAI”, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Inoltre, per qualsiasi informazione, il servizio clienti “Pronto Anas” è attivo al numero verde gratuito 800.841.148.

Percorso e Collegamenti Principali