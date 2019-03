Uccisa da un colpo di pistola

Una donna è stata trovata questa mattina ferita a morte con un colpo d’arma da fuoco nel suo appartamento in via Corsica a Caltanissetta.

Come scrive ilfattonisseno.it, della vittima si conoscono al momento solo l’età, 47 anni, e le iniziali, CR. La donna potrebbe essere un agente di polizia . Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine e al momento non trapelano altre notizie ufficiali.

