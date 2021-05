Falsi crediti d’imposta per frodare il fisco, 140 indagati e sequestro beni per 12 milioni (FOTO E VIDEO)

Ai domiciliari organizza festa con 14 persone, arrestato a Caltanissetta

Un nisseno di trent'anni, agli arresti domiciliari per i reati di violenza familiare e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato pescato dalla polizia mentre festeggiava il compleanno di un familiare con altre 14 persone. Per lui il carcere, per gli altri multe per violazione delle norme anti-covid19...