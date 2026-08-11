Indagini in corso

Sul lungomare c’erano migliaia di persone. È in mezzo a quella folla che due giovani sono stati colpiti con un coltello, poco dopo la mezzanotte.

È accaduto sul lungomare Federico II di Svevia, a Gela, in provincia di Caltanissetta, mentre era in corso la manifestazione “La notte delle stelle“.

Chi sono i feriti

Le vittime sono un minorenne di 16 anni e un giovane di 24 anni, entrambi di Gela.

Il più giovane è stato raggiunto da un fendente all’addome, mentre l’altro è stato ferito a una gamba.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Non sono in pericolo di vita.

Cosa hanno riferito agli inquirenti

Sulla dinamica il quadro resta da definire.

Secondo una ricostruzione l’episodio si sarebbe verificato al culmine di una lite. I due giovani, però, avrebbero riferito agli inquirenti di essere stati accoltellati da uno sconosciuto, che avrebbe approfittato del buio.

Le indagini

Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Gela, con il coordinamento della Procura.

La ricerca del responsabile passa dall’analisi delle telecamere presenti nella zona e dalle testimonianze dei presenti.