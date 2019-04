percorso di 188 chilometri

Si corre oggi la terza tappa de Il Giro di Sicilia Open Fiber, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Siciliana ed in programma dal 3 al 6 aprile. Da Caltanissetta a Ragusa per 188 km, tappa mossa nel centro dell’isola con finale insidioso.

La corsa ha passato il km 0 alle ore 11:55 con il gruppo forte di 115 corridori.

Alla partenza da Caltanissetta i ciclisti hanno dovuto fare i conti con un cielo nuvoloso e una temperatura di 13°, vento moderato a 11 kmh. Queste le previsioni per l’arrivo a Ragusa, previsto per le 16,30: Variabile, 14°C. Vento: moderato – 13 kmh, OSO.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec)

2 – Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) s.t.

3 – Juan Sebastián Molano Benavides (UAE Team Emirates) a 12″

MAGLIE

Maglia Rossa e Gialla, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana – Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec)

Maglia Arancione, leader della classifica a punti, sponsorizzata da NamedSport – Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec) – Maglia indossata da Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria)

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Cantine Cellario – Isaac Canton Serrano (Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo – citiesbreak.com – Juan Sebastián Molano Benavides (UAE Team Emirates)

PUNTI E ABBUONI IN PALIO

Durante la tappa ci saranno 13 secondi di abbuono massimo in palio per la classifica generale, 3 al traguardo volante e 10 sul traguardo finale per il primo classificato. Vi sono inoltre 17 punti per la classifica della Maglia Arancione e 15 punti per quella di miglior scalatore.

PERCORSO

Tappa n. 3 – CALTANISSETTA – RAGUSA – 188 km

Tappa che si snoda nell’interno della Sicilia con finale misto tra salita e discesa. É una tappa mossa altimetricamente e caratterizzata da un ininterrotto susseguirsi di curve per i primi 120 km. Si percorrono strade con carreggiata di larghezza variabile. Gli attraversamenti cittadini possono presentare tratti in pavé. Giunti a Vittoria, dove la strada spiana per alcune decine di km, si attraversano gli abitati di Vittoria e Comiso per affrontare la salita di Serra di Burgio che porta direttamente, dopo una veloce discesa, a Ragusa per il finale articolato nel centro cittadino.

Ultimi km

Ultimi 6 km in città dapprima in discesa fino a raggiungere Ibla dove si entra in strade ristrette e in parte con fondo lastricato che salgono prima attorno al 3-4% poi con pendenze fino al 12% verso il centro cittadino. La carreggiata è ristretta, ma in asfalto e con buon manto nella parte più ripida. Ultimi 2 km con una breve discesa e poi a risalire blandamente fino al traguardo. Rettilineo finale di 300 m, largo 6 m in piano su asfalto.

(foto credit: LaPresse / Ferrari – Paolone)