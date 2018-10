A fuoco tovaglie e materassi

Fiamme all’interno di un’abitazione in via San Giovanni Bosco a Caltanissetta. L’incendio, scoppiato ieri intorno alle 12, sarebbe stato originato da un corto circuito alla coperta elettrica lasciata in funzione per troppo tempo.

Secondo quanto scrive ilfattonisseno.it, il rogo avrebbe coinvolto alcune tovaglie e materassi ma non ci sarebbero feriti tra i componenti della famiglia che vive nell’appartamento. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi residenti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio evitando guai peggiori.

