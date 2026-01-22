Una bambina di appena diciassette mesi è stata protagonista di un grave incidente domestico avvenuto nella giornata di ieri, quando ha ingerito accidentalmente alcune pillole appartenenti alla madre. La piccola è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove il personale sanitario è intervenuto immediatamente per somministrare le prime cure e sottoporla agli accertamenti clinici necessari a valutare l’entità dell’intossicazione.

Dopo i primi esami effettuati nel presidio nisseno, i medici hanno ritenuto opportuno disporre il trasferimento della piccola in una struttura più specializzata per gestire i rischi legati alla tenera età della paziente. La bambina è stata quindi trasferita presso l’ospedale Di Cristina di Palermo, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Attualmente la piccola si trova sotto stretto monitoraggio da parte del personale medico specializzato del nosocomio palermitano. Le sue condizioni di salute vengono costantemente monitorate per verificare la risposta dell’organismo alle terapie e prevenire eventuali complicazioni legate alle sostanze assunte accidentalmente.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di custodire farmaci e sostanze potenzialmente pericolose in luoghi non accessibili ai minori, specialmente in quella fascia d’età in cui la curiosità porta i bambini a esplorare l’ambiente domestico e a portare alla bocca oggetti incustoditi.