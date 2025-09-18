Un 20enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Gela, nel Nisseno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Martedì scorso i poliziotti hanno notato due giovani a bordo di un’auto lungo la statale 117 bis Caltagirone-Gela, che alla loro vista si sono allontanati a forte velocità.

Gli agenti, dopo essersi messi al loro inseguimento, hanno controllato la targa del mezzo, accertando che la vettura era stata rubata a Caltagirone (Catania) lo scorso 12 settembre. Nel corso dell’inseguimento lungo la statale e in direzione del centro abitato di Gela, i due fuggitivi hanno lanciato dal finestrino un involucro contenente 500 grammi di marijuana, poi recuperato dagli agenti, e forzato un posto di blocco predisposto da altri equipaggi di Polizia, mettendo a repentaglio l’incolumità degli agenti e diversi altri automobilisti in transito. Dopo mezz’ora di inseguimento i due hanno arrestato la marcia in un vicolo cieco, cercando di dileguarsi a piedi.

Uno di loro, il ventenne, è stato bloccato e arresto, l’autista, invece, è riuscito a fa perdere le proprie tracce approfittando del passaggio dato al volo da un motoveicolo in transito ed è ricercato. Dopo le formalità di rito, il 20enne è stato condotto in carcere.